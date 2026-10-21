Samsun'da yasak aşk kavgası! 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı - Son Dakika
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Samsun'da yasak aşk kavgası! 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı

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Samsun\'da yasak aşk kavgası! 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı
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Samsun'da eşinin ilişki yaşadığı kadını iki kız kardeşiyle birlikte darbetmekle suçlanan E.G. gözaltına alındı. Sokak ortasında 3 kadının saldırısına uğradığını söyleyen M.M.'nin burnu kırılırken, kavga anları kameraya yansıdı. Olayın ardından, evli adamın M.M.'ye kendisini bekar olarak tanıttığı iddiası dikkat çekti. Suçlamaları reddeden 3 kardeş adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kadın, eşiyle ilişki yaşadığını düşündüğü M.M. isimli kadını iki kız kardeşiyle birlikte darbetmekle suçlandı. Sokak ortasında yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan olayda burnu kırılan M.M., üç kardeşten şikayetçi oldu. Şüpheliler suçlamaları reddederken, olayın ardından gözaltına alınan üç kadın adliyeye sevk edildi.

3 KIZ KARDEŞİN SALDIRISINA UĞRADI

Olay, 7 Ekim saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 56'lar Caddesi'nde meydana geldi. E.G. isimli kadın, eşi V.G. ile ilişki yaşadığını düşündüğü M.M. ile cadde üzerinde karşılaştı. E.G. ve kız kardeşleri E.A. (27) ile E.A. (23), M.M.'yi darbetmekle suçlandı.

Sokak ortasında yaşanan kavgayı gören vatandaşlar ile o sırada caddeden geçen belediye otobüsündeki yolcular olaya müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BURNU KIRILDI, BAŞINDAN VE KOLUNDAN YARALANDI

Saldırıya uğradığını belirten M.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burnunun kırıldığı, başında ve kolunda yaralanmalar oluştuğu belirlenen kadın tedavi altına alındı.

M.M.'nin daha önce E.G. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilirken, kavga anları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

"3 KADIN BENİ YERE YATIRIP TEKMELEDİ"

Tedavisinin ardından polise ifade veren, eşinden boşanmış ve bir çocuk annesi olan M.M., saldırının 5 yaşındaki kızının yanında gerçekleştiğini anlattı. M.M., yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "Arkadaşım ile 5 yaşındaki kızım M.M. ile alışveriş merkezinden çıkıp 56'lar Caddesi'ne geçtik. Kafede oturduktan bir süre sonra çıktık. V.G.'ye ait olan araç yanımda yavaşladı. Kızımı kendi aracıma bindireceğim esnada bir kadın beni yere çekti. 3 kadın beni yere yatırarak kafama tekme ve yumruk attı. Vuranlardan biri E.A. diğeri ise E.G. isimli kadınlardı. Tekmelendim ve yumruklandım. E.A.'nın bıçak çektiğini gördüm. Arkadaşım o sırada kızımı koruyordu. Sonrasında belediye otobüsü durdu ve içinden inenler kadınları uzaklaştırdı."

Samsun'da yasak aşk kavgası! 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı

3 KARDEŞ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kimliklerini belirlediği üç kardeşi gözaltına aldı.

Şüphelilerden E.G., M.M.'yi eşiyle yaklaşık 8 ay ilişki yaşadığı için tanıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"M.M.'nin ben evliyken eşimle yaklaşık 8 aylık ilişkisi olmasından dolayı tanıyorum. E.A. ve E.A. benim kız kardeşlerim olurlar. Bugün eşimi olaydan önce karakoldan almaya gittik. Sonrasında 56'lar Caddesi'ne geçtik. Kız kardeşlerim, 'Biz kahve içeceğiz siz eve geçin' dediler. Eşim arabasını park ettiğinden onu almaya gitti. Bu sırada kavga sesleri duydum. Merak edip baktığımda husumetli olduğum M.M. ile kardeşlerimi gördüm. Kardeşlerimin herhangi birine vurduğunu görmedim."

Şüphelilerden E.A. ise kimseye vurmadığını savunarak, "Ben kimseye vurmadım ve hakarette bulunmadım. Belirgin bir yaralanmam da olmadı. Kavga sesini duyunca E.G. ablam yanımıza geldi. Ayırmaya çalıştı. Eniştem bizi bekliyordu. Orada arabaya bindik ve ayrıldık. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Diğer kardeş E.A. da "Ben kimseye vurmadım. Sadece kendimi savundum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ablam E.G.'nin elinde bıçak yoktu" ifadelerini kullandı.

EVLİ OLDUĞUNU GİZLEDİĞİ İDDİASI

Olayla ilgili dikkat çeken bir başka ayrıntı da E.G.'nin eşi V.G. hakkında ortaya çıktı. Seyahat acentesi işlettiği belirtilen V.G.'nin, M.M. ile burada tanıştığı ve kendisini bekar olarak tanıttığı öne sürüldü. İkilinin ilişkisinin bu şekilde başladığı belirtildi.

3 KARDEŞ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.G. ve iki kız kardeşi, adliyeye sevk edildi.

SamsunGüncelKavgaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yasargorek8 yasargorek8:
    salk. kadın gitde kocanı döv hadi bunu dövdün bu vazgeçti kocan yine yapmayacak mı. 0 0 Yanıtla
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