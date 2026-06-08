TÜBİT Kumçiftliği'nde Pedal Çevirdi - Son Dakika
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TÜBİT Kumçiftliği'nde Pedal Çevirdi

TÜBİT Kumçiftliği\'nde Pedal Çevirdi
08.06.2026 10:00
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Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu, Yunanistan'a bisiklet turu düzenledi, kültürel etkileşim sağladı.

Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (TÜBİT) üyeleri, düzenlenen bisiklet turu kapsamında Yunanistan'ın Kumçiftliği (Oristiada) kentine pedal çevirdi.

Kültürel etkileşimi artırmak ve öğrencilerin uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte topluluk üyeleri, Ayşekadın Yerleşkesi'nden hareket ederek sınır geçişinin ardından Kestanelik ilçesi (Kastanies) üzerinden Kumçiftliği'ne ulaştı.

Katılımcılar, şehir merkezinde gerçekleştirdikleri gezide bölgenin tarihi ve kültürel yapısını yakından tanıma fırsatı bulurken yerel halkla da bir araya geldi.

Öğrenciler, dönüş yolunda Arda Nehri kıyısında mola verdi. Tur, akşam saatlerinde Türkiye'ye dönüşle sona erdi.

Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Akademik Danışmanı Gülsüm Gözde Yılmazgüç Bal'ın da eşlik ettiği etkinlik, Topluluk Başkanı Demirkan Demir'in koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Katılımcıların güvenliği ise eskort araç desteğiyle sağlandı.

Kaynak: AA

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