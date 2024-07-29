TÜBİTAK Burs Miktarları Artırıldı - Son Dakika
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TÜBİTAK Burs Miktarları Artırıldı

TÜBİTAK, araştırmacı, bilim insanları ve öğrencilere verdiği burs miktarlarını yüzde 20-22 oranında artırdı. Ön lisans veya lisans öğrencilerine verilen burs miktarı 4 bin TL'den 4 bin 800 TL'ye yükseltildi. Yüksek lisans öğrencilerinin bursu 13 bin 500 TL'den 16 bin 500 TL'ye, doktora öğrencilerinin bursu 20 bin TL'den 24 bin TL'ye, doktora sonrası araştırmacıların bursu ise 27 bin TL iken 32 bin TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar performans kriterlerine göre ek ödeme alma imkanına da sahip olacak.

29.07.2024 12:51
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(ANKARA) - TÜBİTAK'ın, araştırmacı, bilim insanları ve öğrencilere verdiği burs miktarları yüzde 20-22 oranında artırıldı.  Ön lisans veya lisans öğrencisine verilen burs miktarı 4 bin TL'den 4 bin 800 TL'ye yükseltildi. Yüksek lisans öğrencilerinin bursu 13 bin 500 TL'den 16 bin 500 TL'ye, doktora öğrencilerinin bursu 20 bin TL'den 24 bin TL'ye, doktora sonrası araştırmacıların bursu 27 bin TL iken 32 bin TL'ye çıkarıldı.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Bilim İnsanları Destekleme Programı Başkanlığı (BİDEB) ve Genel Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından desteklenen projelerde, öğrencilere yapılan burs ödemelerinin aylık üst limitleri güncellendi ve ücretlerde artışa gidildi.

Buna göre ön lisans veya lisans öğrencisine verilen burs miktarı 4 bin TL'den 4 bin 800 TL'ye yükseltildi. Yüksek lisans öğrencisine verilen burs miktarı 13 bin 500 TL'den 16 bin 500 TL'ye, doktora öğrencisine verilen burs miktarı da 20 bin TL'den 24 bin TL'ye yükseltildi. Doktora sonrası araştırmacılara verilen burs miktarı ise 27 bin TL iken 32 bin TL olarak güncellendi.

Öte yandan, BİDEB 2250 Lisansüstü Bursları Performans Programı'nda yer alan performans kriterlerine göre başvuru yapmaları durumunda doktora öğrencileri 8 bin 700 TL ve doktora sonrası araştırmacılar 10 bin 500 TL'ye kadar performans ödemesi alabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TÜBİTAK Burs Miktarları Artırıldı - Son Dakika

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