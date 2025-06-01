TÜBİTAK'tan Yeşilyurt'a Üst Üste Başarı - Son Dakika
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TÜBİTAK'tan Yeşilyurt'a Üst Üste Başarı

01.06.2025 13:44
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Bingöl Yeşilyurt Ortaokulu, 'Doğadan Sofraya Organik Tarım Elçileri-2' projesi ile 3 yıl üst üste TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Bingöl'de TÜBİTAK 4004 başarısı

BİNGÖL - Bingöl Yeşilyurt Ortaokulu'nun sunduğu 'Doğadan Sofraya Organik Tarım Elçileri-2' projesi TUBİTAK tarafından üst üste 3 yıldır kabul edilen tek proje oldu.

Bingöl Yeşilyurt Ortaokulu Müdürü Ali Alın'ın yürütücülüğünü yaptığı Doğadan Sofraya Organik Tarım Elçileri-2 adlı TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi tekrar kabul edildi. Bingöl'de üç yıldır üst üste bu alanda projeleri kabul edilen tek kurum Yeşilyurt Ortaokul oldu. Köyde doğayla iç içe yaşayıp geçimlerini tarımla sağlayan öğrencilerin sebzelerini, meyvelerini, istiridye mantarını ve kümes hayvanlarını bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak yetiştirme farkındalıklarını artırmak amacıyla hazırlanan proje, tarımda verimsizliğe sebep olan geleneksel yöntemlerden ziyade değişen iklim koşullarına uygun yöntemlerle tarımda sürdürülebilirliğin sağlanmasını hedeflenmekte. Proje kapsamında şuana kadar alınan yaklaşık 400 bin TL hibeyle köyde ikamet edip taşımalı eğitim kapsamında okuyan 20 farklı köyden 90 kız ve erkek öğrenciye, Bingöl Üniversitesi akademisyenleri ve öğretmenler tarafından uygulama bahçelerinde ve atölyelerde eğitim verildi.

Proje Yürütücüsü Okul Müdürü Ali Anlı "Okulumuz 15 farklı köyden gelen öğrenciler eğitim görmektedir. Dezavantajlı konuma sahip olan öğrencilerimizi sosyal ve kültürel açıdan desteklemek amacıyla ulusal hibe programı ve yarışmalara katılım sağlıyoruz. Bu nedenle 'Doğanda Sofraya Organik Tarım ve İşçilik' sloganı ile işe koyulduk. Bingöl Üniversitesi ile yaptığımız işbirliği ile TUBİTAK 4004Doğa Eğitim ve Bilim Okulları Destekleme programına başvuru yaptık. Son 3 yıldır TUBİTAK 4004 projesi kabul edilen tek kurumuz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Proje kapsamında şuana kadar aldığımız hibe ile 20 farklı köyden gelen 45 kız 45 erkek olmak üzere toplam 90 öğrenciye tarım bilimleri kapsamında eğitim verildi. Eğitimlerin tamamı üniversitenin uygulama bahçelerinde görevliler tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Tohumdan hasada kadar olan süreç uygulamalı olarak gösterildi. Tohumların saklama koşulları, fide üretimi, fidelerin dikimi ve bakımı, istiridye mantarının yetişme koşulları, organik tavuk ve yumurta üretimi gibi çalışmalar ele alındı" dedi.

Kaynak: İHA

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