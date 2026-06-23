Tucker Carlson Cumhuriyetçilere Desteğini Çekti

ABD'li ünlü muhafazakar siyaset yorumcusu ve podcast sunucusu Tucker Carlson, ülkede kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Partiyi desteklemeyeceğini açıkladı.

"Can't Be Censored" adlı programda konuşan Carlson, kasımdaki Kongre ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Partiye destek vermeyeceğini belirterek, "Demokrat Parti'yi de desteklemiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.

Carlson, 35 yıldır Cumhuriyetçi Partinin istikrarlı bir savunucusu olduğunu kaydederek, "Artık savunulacak tarafları kalmadı. Benden bu kadar. Büyük ihtimalle bir sürü insan da benim gibi düşünüyor." diye konuştu.

Cumhuriyetçi Partinin ülke politikalarını ve kararlarını, seçmenlerin çıkarlarından çok İsrail ve parti bağışçılarının beklentilerine göre şekillendirdiğini savunan Carlson, bu durumun "kabul edilemez ve ahlak dışı" olduğunu belirtti.

"ABD'yi ikinci plana atan Cumhuriyetçi Parti ile işimiz bitti"

Eski ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Carlson'a destek vererek Cumhuriyetçi Partiye yönelik eleştirilerde bulundu.

Cumhuriyetçi Partinin, seçmenlerine ve ülkeye "ihanet ettiğini" savunan Greene, "Partiyi desteklemeyi bırakan tek kişi Tucker değil. Aramızda bu partiden bıkmış çok sayıda kişi var." ifadesini kullandı.

Greene, "ABD'yi ikinci plana atan Cumhuriyetçi Parti ile işimiz bitti." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce 2024 seçimlerinde Donald Trump'ı destekleyen eski Fox News sunucusu Tucker Carlson, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başlamasının ardından Trump'a verdiği destek nedeniyle kamuoyundan özür dilemişti.

Carlson, Cumhuriyetçi Partiyi uzun süredir seçmenlerini, ABD vatandaşlarını ve ülkenin çıkarlarını temsil edememekle eleştirirken, savaş politikalarının ABD'lilerin çıkarlarından ziyade İsrail'in çıkarları doğrultusunda şekillendiğini belirtmişti.

ABD'de Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden eski Temsilciler Meclisi üyesi Greene de ABD'nin İsrail'e verdiği desteği ve Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin Trump'ın tutumunu güçlü şekilde eleştirenlerden biri olarak öne çıkmıştı.