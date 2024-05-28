Adana\'da düşen leyleğin bakımını vatandaşlar üstlendi

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yuvasından düşen leyleğin bakımını vatandaşlar üstlendi.

Yamanlı Mahallesi'nde bir leyleğin yuvasından düştüğünü gören 7 yaşındaki kız çocuğu, durumu babası Zeynel Yüce'ye anlattı.

Yüce, bitkin olduğunu fark ettiği kuş için veteriner arkadaşından yardım istedi.

İlaç tedavisi uygulanmasını sağladığı leyleğin bir süre bakımını üstlenen Yüce, iyileşen kuşu merdivenle yuvasına koydu.