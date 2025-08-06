Tüfekle Ateş Eden Şüpheli Gözaltında

Çorum'da önceden tartıştığı, evinin önünden geçen kişilere tüfekle ateş eden şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, F.Ç, önceden tartışma yaşadığı kişilerin Yavruturna Mahallesi Emek Caddesi'ndeki evinin önünden geçtiklerini görünce pompalı tüfekle balkondan ateş etti.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Olayda mermi isabet eden park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Ateş ettikten sonra tüfeği evin bahçesine attığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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