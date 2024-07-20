Tüfekle yaralanan genç, doku nakliyle yeniden yürüdü - Son Dakika
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Tüfekle yaralanan genç, doku nakliyle yeniden yürüdü

Kahramanmaraş'ta asker eğlencesinde tüfekle yaralanan ve ayağında doku kaybı oluşan genç, 3 doku nakliyle 1,5 yıl sonra yeniden yürümeye başladı. Abdülkadir Fedakar, tedavi sürecinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü tarafından yapılan operasyonlar ve fizik tedavi sayesinde ayağını kullanabiliyor ve normal bir şekilde hayatına devam edebiliyor.

20.07.2024 11:59
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Kahramanmaraş'ta asker eğlencesinde tüfekle yaralandığı ayağında doku kaybı oluşan ve tendonu kopan genç, 3 doku nakli ile 1,5 yıl sonra yeniden yürüdü.

Dulkadiroğlu ilçesinde Mart 2023'te asker eğlencesine katılan 21 yaşındaki Abdülkadir Fedakar, pompalı tüfeğin ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Sağ ayak parmağı ve bacağının arkasında doku kaybı oluşan Fedakar'ın tendonu da koptu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fedakar'a burada Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Harun Karaduman ve ekibince uyluktan alınan doku nakledildi.

Üç doku naklinin ardından kopan tendonları dikilen Fedakar, daha sonra fizik tedaviye alındı.

Yaklaşık 1,5 yıl devam eden tedavisi süresince yürüyemeyen Fedakar, iyileşerek yeniden yürüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Karaduman, AA muhabirine, Fedakar'ın kendilerine geldiğinde ayak bileğinin bulunduğu bölge ile ayak sırtında büyük doku kaybı yaşadığını, tendonlarının koptuğunu anlattı.

Karaduman, Fedakar'ın bacağında doku kaybının dışında ateşli silah yaralanmasının hasarına bağlı büyük bir ölü boşluk da olduğuna işaret ederek, serbest doku nakli ameliyatı ile hastanın ayağa kalkmasını sağladıklarını dile getirdi.

Dr. Karaduman, gelinen nokta itibarıyla hastanın fizik tedavisinin devam ettiğini, Abdülkadir'in ayak başparmağını oynatabildiğini ve herhangi bir enfeksiyon bulgusunun da bulunmadığını vurguladı.

Hastanın normal bir şekilde yürüyebilme kabiliyetini yeniden kazandığını anlatan Karaduman, "Mikrocerrahi bu konuda hastanın yaşamını çok kolaylaştırıyor. Aslında bir ölü boşlukta ve hareket kabiliyeti olmayacak bir ayak yerine şu an ölü boşluğun olmadığı tamamen parmakları hareket ettirebildiği bir süreç var. Hastamız şu an normal bir şekilde hayatına devam edebiliyor." ifadelerini kullandı.

Ayağının kesilmesini beklerken yeniden yürümeye başladı

Abdülkadir Fedakar da tedavi sürecinde bir dizi ameliyata girdiğini ve bunun sonucunda yeniden yürüyebilme kabiliyeti kazandığını söyledi.

"Sonucun buraya kadar geleceğine hiç inanamıyordum. Şu an hareket edebiliyorum, yürüyorum hatta işime bile gidebiliyorum." diyen Fedakar, ayağının tamamen kesilme ihtimali varken eskisi gibi yeniden sağlıklı bir şekilde yürüyor olabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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