TÜGVA Yaz Okulu Etkinliği

Sinop'un Türkeli ilçesinde, TÜGVA Yaz Okulu öğrencileri için etkinlik gerçekleştirildi.
Türkeli Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte, öğreticiler tarafından hazırlanan çeşitli oyunlar oynandı.
Programa Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir ile Belediye Başkanı Veysel Şahin de katıldı.
Kandemir, yaz okullarının çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını belirtti.
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