TÜGVA Yaz Okulu Öğrencileri Şehit Ailelerine Mektup Yazdı - Son Dakika
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TÜGVA Yaz Okulu Öğrencileri Şehit Ailelerine Mektup Yazdı

TÜGVA İstanbul Yaz Okulu öğrencileri, 15 Temmuz'da şehit olanların ailelerine duygusal mektuplar yazdı. Mektuplar, şehit ailelerinin katıldığı bir kahvaltı programında kendilerine verildi. TÜGVA İstanbul İl Başkanı, mektupların 15 Temmuz'un acılarını nesilden nesile aktarmak açısından önemli olduğunu belirtti.

14.07.2024 23:14
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Yaz Okulu öğrencileri, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olanların ailelerine mektup yazdı.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, bu mektupların bir kısmı, şehit ailelerinin de katıldığı kahvaltı programında kendilerine verildi.

Öğrencilerden mektuplarını alan şehit yakınları duygusal anlar yaşadı.

Hafsa Nur Bayrak, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili şehitlerimiz ben Hafsa Nur, 10 yaşındayım. Öğretmenlerimiz bize bugün 15 Temmuz'da yaşanan darbeyi anlattı. Sizler bizlerin hayatını kurtarmak için şehit olmuşsunuz. Ben o zaman 2 yaşındaydım. Ben o günü hatırlamıyorum ama artık biliyorum siz bizi tanımıyordunuz ama o gün bizim için mücadele ettiniz. Biz ise sizi artık tanıyoruz. Ben o zamanı hatırlamayacak kadar küçük olabilirim ama unutturmayacak kadar davam büyük."

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen de öğrencilerin yazdığı mektupların önemine işaret ederek, "15 Temmuz'da milletin yazdığı destan, bir kez daha aynı acıları yaşamamak için nesilden nesle aktarılması açısından çok kıymetli." dedi.

Kaynak: AA

15 Temmuz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜGVA Yaz Okulu Öğrencileri Şehit Ailelerine Mektup Yazdı - Son Dakika


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