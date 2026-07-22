TÜİK: 2026'da 11.5 Milyon Yerli Seyahat Etti - Son Dakika
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TÜİK: 2026'da 11.5 Milyon Yerli Seyahat Etti

22.07.2026 10:24
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2026'nın birinci çeyreğinde 11.5 milyon kişi yurt içinde seyahat etti, harcama %33,9 artışla 102 milyar TL.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı birinci çeyrek hanehalkı yurt içi turizm verilerini açıkladı. Buna göre, yurt içinde ikamet eden 11 milyon 520 bin kişi seyahate çıktı.

TÜİK, "Hanehalkı Yurt İçi Turizm, Birinci Çeyrek: Ocak-Mart 2026" verilerini yayımladı. TÜİK'in verilerine göre; Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 11 milyon 520 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12 artarak 14 milyon 168 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 73 milyon 622 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 5,2 gece oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR, 102 MİLYAR 312 MİLYON 286 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 33,9 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 92,4'ünü 94 milyar 552 milyon 386 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 7,6'sını ise 7 milyar 759 milyon 900 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 7 bin 221 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 30,9 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 27,6 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 12,4 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 29,1, ulaştırma harcamalarında yüzde 30,1 ve giyecek ve hediyelik eşya harcamalarında ise yüzde 62,2'lik artış görüldü.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 68,1 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 22,3 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 4,1 ile "sağlık" yer aldı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 59 milyon 228 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 5 milyon 652 bin geceleme ile "otel" yer alırken, "kendi evi" 5 milyon 461 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: ANKA

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