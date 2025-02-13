TÜİK: Aralık Ayında Yumurtada Düşüş, Tavuk Eti ve Süt Üretiminde Artış

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında yumurta üretiminin azaldığını, tavuk eti ve içme sütü üretiminin arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 9,5 oranında artarak 237 bin 263 ton, tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,5 oranında azalarak 1 milyar 687 milyon 940 bin adet oldu. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 14,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 18,4 arttı. Ocak-aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,5 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,7 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 7,9 arttı.

TOPLANAN İNEK SÜTÜ MİKTARI ARTTI

Aralık 2024 döneminde bir önceki aya göre ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı yüzde 5,2 oranında artarak 942 bin 928 ton, içme sütü üretimi yüzde 0,9 oranında artarak 144 bin 891 ton olarak gerçekleşti. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,9 arttı, ayran üretimi yüzde 9,6 arttı, yoğurt üretimi yüzde 4,8 arttı, içme sütü üretimi yüzde 1,7 azaldı, tereyağı üretimi yüzde 15,8 arttı. Ocak-aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 6,6 arttı, ayran üretimi yüzde 12,3 arttı, yoğurt üretimi yüzde 6,7 arttı, içme sütü üretimi yüzde 3,4 arttı, tereyağı üretimi yüzde 15,2 arttı.