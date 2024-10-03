TÜİK Önünde Yoksulluk Protestosu

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(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası (BES), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Tüm Emeklilerin Sendikası Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde eylem yaptı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in de destek verdiği eylemde, BES Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Erdoğan, "TÜİK yönetimi kanunun kendisine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde görevini yerine getirseydi, içinde bulunduğumuz yoksulluğu bu kadar derin yaşamayacaktık" dedi.

TÜİK'in enflasyon oranlarını açıklamasının ardından BES, Tüm Emeklilerin Sendikası ve KESK üyeleri ile CHP Gaziantep Miletvekili Hasan Öztürkmen, TÜİK binası önünde bir araya geldi. "Sermayeye değil emekçiye bütçe, TÜİK yalan yoksulluk gerçek" sloganları atan sendika üyeleri, basın açıklaması yaptı.

BES Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz emekçiler, yoksul halk kesimleri itiraz etmedikçe, hakkımız olanı istemedikçe daha fazla yoksullaşmaya devam edeceğiz. Bunun için iktidarın ekonomik programından mağdur olan bizler, iktidarın bizlere düşük ücret vermede bir aparat olarak kullandığı TÜİK'i tüm illerde protesto ediyoruz. Bunun için bir kez daha TÜİK Başkanı, Başkan Yardımcıları ve diğer sorumluları kanunun kendilerine verdiği sorumluluk çerçevesinde davranmaya, iktidarın beklentilerine göre değil, piyasanın gerçekliğine uygun enflasyon verilerini açıklamaya davet ediyoruz.

İktidarın dilinden düşürmediği o eski Türkiye'de asgari ücret alan bir emekçi aldığı ücretle 12 çeyrek altın alabilmekteydi. Diğer bir deyişle bu iktidarın sürekli kötülediği eski Türkiye'de ortalama bir kamu emekçisi aldığı maaşla 24 çeyrek altın, kamudan emekli olan bir emekçi aldığı maaşla 20 çeyrek altın alabiliyorken, 2024 Ağustos'ta ise bir kamu emekçisi aldığı maaşla 8,85 çeyrek altın, kamudan emekli olan bir emekçi aldığı maaşla 3,81 çeyrek altın alabiliyorken, asgari ücret alan bir emekçi ancak 3,68 çeyrek altın alabilmektedir. 2003 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 47 daha fazla iken, bugün ise 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 36'sı bile değildir.

TÜİK sayesinde iki yakamız bir araya gelmiyor. İktidar bir taraftan yapıp uygulamaya koyduğu bütçelerde bizlere daha az kaynak ayırırken, diğer taraftan bizlerin düşük gelirler elde etmemizde bir aparat olarak kullandığı TÜİK'e piyasa gerçekliğinden uzak enflasyon oranları açıklatarak, düşük ücret politikasını hayata geçirdi ve bizler sürekli bir şekilde yoksullaştık. Bizler biliyoruz ki TÜİK yönetimi kanunun kendisine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde görevini yerine getirseydi, içinde bulunduğumuz yoksulluğu bu kadar derin yaşamayacaktık."

"Milyonların ahı, günahı, hakkı boynunuzdadır"

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Sekreteri Ali Rıfat Temel de TÜİK'in enflasyonu gizlediğini belirterek, şunları söyledi:

"TÜİK yine şaşırtmadı. Beklendiği gibi yaşanan enflasyonu yine gizledi. İktidarın belirlediği enflasyon oranını onaylayan noter görevini yerine getirmekten zerre kadar sıkılmadığını, açıkladığı enflasyonla belli etmiştir. O nedenledir ki enflasyona esas teşkil eden sepeti, bu sepetteki ürünlerin ağırlığını ve fiyatları açıklamıyor. Yargı kararına rağmen açıklamıyor.

Süt içemeyen çocuğun, aç kalan emeklinin, parasızlık nedeniyle üniversiteyi bırakmak zorunda kalan gençlerimizin, kirasını ödeyemeyen emekçilerin, maddi imkansızlıktan dolayı parçalanan ailelerin, özetle milyonların ahı, günahı, hakkı boynunuzdadır. Gün gelir bu ağır yükün hesabı hukuk içinde sorgulanacağından kuşku yoktur. TÜİK'in açıkladığı enflasyon gerçek değildir. Yaşadığımız enflasyon en az bu oranların iki katından az değildir."

"Bize düşen alanlarda olmak, direnmek, değiştirmektir"

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak da "Bu ülkede çalışan insanlar da emekliler de okuyanlar da bu şartlarda insanca yaşama şansına sahip mi? Eğer biz bu şartları yaratan iktidara insanca yaşamak istediğimizi yıllardır söylüyor ama bize kulaklarını tıkadıklarını görüyorsak bize düşen alanlarda olmak, direnmek, değiştirmektir" dedi.

"TÜİK sadece emekçilerin değil, Türkiye halkının yüzde 70'inin emeğinden çalıyor, çalanlara hizmet ediyor.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de şöyle konuştu:

"TÜİK sadece emekçilerin değil, Türkiye halkının yüzde 70'inin emeğinden çalıyor, çalanlara hizmet ediyor. TÜİK bu rakamları nereden alıyorsa bu halka bunu da açıklamalı. TÜİK sadece iktidara hizmet veriyor, halkın çıkarlarına hizmet vermiyor. Bu nedenle TÜİK bile isteye görevini suistimal ediyor, görev suçu işliyor. Bu nedenle biz TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğiz."