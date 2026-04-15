TÜİK: Tarım Fiyat Endeksi Mart'ta Yüzde 3,85 Arttı

15.04.2026 10:42
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'nin 2026 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,85 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,88 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,09 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,25 artış gösterdiğini açıkladı.

TÜİK, mart ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, endekste mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,85 artış tespit edildi. Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,09 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,25 artış gösteren endekse ilişkin TÜİK'in açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,06 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,79 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,10 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 12,21 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 7,34 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,30 artış gerçekleşti."

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 56,36 artış ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 20,37 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu."

Kaynak: ANKA

