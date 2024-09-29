Tüketici Hakem Heyetlerine 490 Bin Başvuru - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tüketici Hakem Heyetlerine 490 Bin Başvuru

Tüketici Hakem Heyetlerine 490 Bin Başvuru

Bu yılın ilk 8 ayında hakem heyetlerine 490 bin başvuru yapıldı, en çok ayakkabı şikayeti var.

29.09.2024 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜKETİCİ hakem heyetlerine bu yılın ilk 8 ayında 490 bin 876 başvuru yapıldı ve devreden dosyalarla birlikte 4,3 milyar TL tutarındaki 494 bin 114 uyuşmazlık karara bağlandı. Ayakkabılara yönelik şikayetler, 66 bin 836 başvuru ile ilk sırada yer aldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözüme bağlanması amacıyla yargı dışı karar merci olarak görev yapıyor. Yargının üzerindeki iş yükünü önemli ölçüde azaltan tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden de başvuru yapılıyor. Bu yılın ilk 8 ayında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuru sayısı 490 bin 876'ya ulaştı. Heyetler devreden dosyalarla birlikte 494 bin 114 adet uyuşmazlığı yargıya intikal etmeden karara bağladı. Bu yıl yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67'si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildi.

KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İKİNCİ SIRADA

Yılın ilk 8 ayında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde ilk sırada yüzde 13,6 ile (66 bin 836 adet başvuru) ayakkabılara yönelik şikayetler yer aldı. Diğer şikayet edilen ürün ve hizmetlere bakıldığında, kredi kartı üyelik ücretine ilişkin yüzde 5,4 (26 bin 665 adet) ikinci sırada yer aldı. Kredi kartı üyelik ücretini, yüzde 5,01 (24 bin 630 adet) ile kıyafet ve yüzde 4,1 (20 bin 369 adet) ile cep telefonu şikayetleri izledi. Başvurular arasında; mobilya şikayetleri yüzde 3,9 (19 bin 484 adet), internet abonelikleri yüzde 3,2 (15 bin 959 adet) ve GSM aboneliği şikayetleri yüzde 2,6 (12 bin 953 adet) oranla yer aldı. Sektörel bazda ise aynı dönemde en çok yüzde 59,52 (292 bin 203 adet) ile 'perakende ticaret' alanında başvuru yapıldı. Bu alanı yüzde 10,67 (52 bin 392 adet) ile 'finansal hizmetler' ve yüzde 9,01 ile (44 bin 261 adet) 'abonelik hizmetleri' sektörlerine yönelik başvurular takip etti.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüketici Hakem Heyetlerine 490 Bin Başvuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 05:22:36. #1.13#
SON DAKİKA: Tüketici Hakem Heyetlerine 490 Bin Başvuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement