Tüketici Hakları Derneği: Kamu hizmetleri şirketlerin denetimine bırakılmamalı - Son Dakika
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Tüketici Hakları Derneği: Kamu hizmetleri şirketlerin denetimine bırakılmamalı

Tüketici Hakları Derneği: Kamu hizmetleri şirketlerin denetimine bırakılmamalı

Tüketici Hakları Derneği, Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike'tan dünya genelinde yaşanan yazılım sorununa ilişkin açıklama yaparak, kamu hizmetlerinin şirketlerin denetimine bırakılmamasını istedi. Dijital altyapının önemi ve yaşanan aksaklıkların hayati sorunlara yol açtığı vurgulandı. Ayrıca, dijital altyapının güvenliği sağlanmalı ve ulusal bir sistem kurulmalıdır. Tüketicilerin haklarını korumaları gerektiği de belirtildi.

19.07.2024 16:40
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(ANKARA)- Tüketici Hakları Derneği'nden Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike'tan dünya genelinde havayolları, bankacılık ve sağlık başta olmak üzere çok sayıda hizmetin aksamasına yol açan küresel yazılım sıkıntısına ilişkin açıklama geldi. Ulusal dijital altyapının oluşturulmasının önemine işaret eden dernek, kamu hizmetlerinin şirketlerin denetimine bırakılmamasını istedi.

Dünya genelinde ABD merkezli hava yolu şirketleri başta olmak üzere şirketler, havalimanları, bankalar, bazı medya kuruluşları ve Londra Borsası'nda, Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle teknik aksaklık yaşandı. Yaşanan aksaklıklara ilişkin Tüketici Hakları Derneği'nden yazılı açıklama geldi. Dijital altyapının önemi ve aksaması durumunda yaşanan sıkıntılara işaret edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Dijital altyapının günümüz toplumlarında işleyişinin önemi, yaşanılan dijital altyapı sorunu ile kendini gösterdi. Tüketiciler yolda kaldı, hastanelerde işlem yaptıramadı, finansal sistemlerde yaşanılan sorunlar nedeniyle parasına ulaşamadı, ulaşım hakkı ihlal edildi yani hayati önem taşıyan ne gibi iş ve işlem varsa hepsinde zorluklar yaşadı.İnternet erişimi, veri transferi, bulut bilişim ve diğer dijital hizmetler, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumlar için günlük hayatın vazgeçilmez parçaları haline geldi. Beklenmedik kesintiler, altyapı sorunları ve siber saldırılara karşı korunamadığında, ne gibi yaşamsal sorunları beraberinde getirdiği görüldü."

"Kamu hizmetleri şirketlerin insiyatifine bırakılmamalıdır"

Dijital altyapı sorunu oluştuğunda, başta kamu hizmetleri olmak üzere ne gibi veri güvenliği sorunuyla karşılaşacağımız bilmemiz ve önlem alamızın önemini bir kez daha görmüş olduk.   Dijital altyapının güvenilir, sürdürülebilir ve esnek olması, mühendisler ve ilgili tüm paydaşlar için büyük bir sorumluluktur. Alternatif yapıların oluşturulması, olası sorunlar karşısında toplumun ve bireylerin güvende kalmasını sağlamalıdır. Bu nedenle, dijital altyapı sistemlerinin tasarımı ve yönetimi, tüketicilerin evrensel hakları dikkate alınarak yapılmalıdır."

"Dijital altyapının güvenliği sağlanmalı ve ulusal bir sistem kurulmalıdır"

Dijital altyapı güvenliğinin sağlanması ve bilgi akışını sürdürecek ulusal bir sistemin kurulması önerisinde bulunulan açıklamada, 'Dijital altyapının güvenliği sağlanmalı ve iş ve bilgi akışını sürdürecek ulusal bir sistem kurulmalıdır. Düzenli yedekleme ve veri kurtarma planları ile oluşabilecek riskler minimize edilmelidir.Mühendislerimizce, ulusal veri merkezlerinde fiziksel ve dijital yedekleme çözümleri geliştirilmelidir.Ulusal dijital altyapı sistemi, artan kullanıcı taleplerini karşılayacak şekilde ölçeklenebilir olmalıdır. Aynı zamanda, ani değişiklikler veya kesintiler durumunda esnek çözümler sunabilmelidir" denildi.

"Tüketiciler haklarını korumalı"

Ekonomik çıkarların ve tazmin edilme hakkının korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Evrensel tüketici haklarından doğan haklarınız için ekonomik çıkarların korunması ve tazmin edilme hakkınızı kullanın.Tüketici işleminden kaynaklanan uyuşmazlıkları için belgelerinizle birlikte tüketici hakem heyetlerine, tüketici arabulucusuna başvurmalısınız.Uyuşmazlık çözümünde hakların korunması için yardıma ihtiyaç duyarsanız, tüketici hakları derneğimizin hukuk biriminden danışma destek hizmeti alabilirsiniz" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: ANKA

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