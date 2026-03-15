Tüketici Hakları Günü Mesajı

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla paylaşılan mesajda, "Tüketicilerimizin haklarını korumaya, bilinçli tüketim kültürünü yaygınlaştırmaya ve adil ticareti güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.

Ticaret Bakanlığınca 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Tüketici haklarının korunması; güçlü bir ekonominin, adil ticaretin ve güvenilir piyasa düzeninin temelidir. Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerimiz, mevzuat çalışmalarımız ve 81 ilde faaliyet gösteren Ticaret İl Müdürlüklerimiz, Tüketici Hakem Heyetlerimiz aracılığıyla vatandaşlarımızın haklarını korumak, haksız ticari uygulamalarla mücadele etmek ve piyasada adaletli bir işleyişi sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda tüketicilerimizin hak arama yollarını daha da güçlendirmek amacıyla önemli düzenlemeler hayata geçiriyoruz."

2025 yılında 149 bin TL olan tüketici hakem heyetlerine başvuru parasal sınırı, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı doğrultusunda 186 bin TL'ye yükseltilmiştir. Bu düzenleme sayesinde daha fazla tüketici uyuşmazlığının Tüketici Hakem Heyetlerinin görev alanına girmesi sağlanarak vatandaşlarımızın haklarına daha hızlı ve kolay şekilde erişmeleri mümkün hale gelmiştir.

Diğer yandan, Tüketici Hakem Heyetlerimizin yeniden yapılandırılmasına yönelik yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında beşeri kapasite ve dijital altyapı güçlendirilmiş, yapılan iyileştirmeler sayesinde Türkiye genelinde ortalama karar süresi 2025 yılı itibarıyla 87 güne kadar düşürülmüştür. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni uygulamalarla bu süreyi daha da azaltmayı hedefliyoruz.

Bu süreçte Adalet Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen düzenlemeler ve özellikle tüketici uyuşmazlıklarında uygulanan arabuluculuk mekanizması da vatandaşlarımızın hak arama yollarına hızlı ve etkin şekilde erişebilmesi açısından önemli bir katkı sunmaktadır. Kurumlarımız arasındaki güçlü iş birliği sayesinde tüketici uyuşmazlıkları daha kısa sürede çözüme kavuşmakta; vatandaşlarımız haklarına daha kolay ulaşabilmektedir.

Tüketiciyi koruyan, adil ticareti güçlendiren ve piyasa düzenini sağlamlaştıran bu bütüncül yaklaşım, güçlü Türkiye'nin ekonomik ve hukuki altyapısının önemli bir göstergesidir. 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü vesilesiyle tüketicilerimizin haklarını korumaya, bilinçli tüketim kültürünü yaygınlaştırmaya ve adil ticareti güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."