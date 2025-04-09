Tüketici Ürünlerinde Hayvansal Bilgilendirme Zorunluluğu - Son Dakika
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Tüketici Ürünlerinde Hayvansal Bilgilendirme Zorunluluğu

Tüketici Ürünlerinde Hayvansal Bilgilendirme Zorunluluğu

Hayvansal menşeli parçaların kaynağına dair bilgi, tüketici ürünlerinde zorunlu hale getirildi.

09.04.2025 09:16
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Tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere, tüketici ürünlerinde hayvansal menşeli parça yer alması durumunda, bunların hangi hayvandan elde edildiğine ilişkin bilginin tüketicilere belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

BİLGİLENDİRME ZORUNLU HALE GELDİ

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde açık ve anlaşılır bilgilendirme zorunluluğu getirildi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere, Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinde hayvansal menşeli parça yer alması durumunda, bunların hangi hayvandan elde edildiğine ilişkin bilgi tüketicilere bildirilecek.

2 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Söz konusu bilgiler ürünün etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden belgede yer alacak.

Uzaktan iletişim araçları yoluyla yapılan satışlarda da bu bilginin ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciye sunulması, bilgilendirmenin satın alma işleminden önce açık, okunabilir ve yanıltıcı olmayacak şekilde Türkçe yapılması zorunlu olacak.

Söz konusu düzenleme, 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Hayvan Hakları, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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