Tulumtaş Mağarası Hafta Sonu Ziyaretçi Akınına Uğradı

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Gölbaşı'ndaki Tulumtaş Mağarası, hafta sonu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

İncek, Hacılar ve Tulumtaş köyleri arasındaki Karayatak mevkisinde bulunan mağara, ziyaretçilerin kış aylarında da ilgi odağı haline geliyor.

Doğal klima özelliği taşıyan mağara, hem sömestr tatili hem de hafta sonu olması nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı.

Başkentte gezilebilecek yerler arasındaki mağaraya girmek için ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu.