Tüm Yerel-Sen'den Terörle Mücadele Uyarısı - Son Dakika
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Tüm Yerel-Sen'den Terörle Mücadele Uyarısı

Tüm Yerel-Sen\'den Terörle Mücadele Uyarısı
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Tüm Yerel-Sen, barış adı altında terör örgütlerine meşruiyet kazandırılmasına karşı çıkarak, terörle mücadelenin hukukla olması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Tüm Yerel-Sen, TBMM Başkanlığı'na sunulan çerçeve yasa teklifine ilişkin, "Barış adı altında terör örgütü ve uzantılarının meşrulaştırılmasını, terör örgütü elebaşının devlet adına muhatap alınmasını ve ülkemizin milli güvenliğini tehlikeye atan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

AK Parti, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Söz konusu teklife bir tepki de Tüm Yerel-Sen Merkez Yönetim Kurulu'ndan geldi. Tüm Yerel-Sen'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm Yerel-Sen olarak; barışı, kardeşliği ve toplumsal huzuru savunuyoruz. Ancak barış adı altında terör örgütü ve uzantılarının meşrulaştırılmasını, terör örgütü elebaşının devlet adına muhatap alınmasını ve ülkemizin milli güvenliğini tehlikeye atan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, üniter yapısı ve Misak-ı Milli sınırları tartışmaya açık değildir. Bunlar hiçbir siyasi iktidarın seçim hesapları uğruna pazarlık konusu yapabileceği değerler değildir.

"TERÖRLE MÜCADELE MÜZAKEREYLE DEĞİL, HUKUK VE DEVLET CİDDİYETİYLE YÜRÜTÜLÜR"

Bugün yürütülen süreçte, yıllardır binlerce insanın hayatından sorumlu olan bir terör örgütü elebaşının muhatap haline getirilmesi kabul edilemez. Emperyalist güçlerin Ortadoğu'yu yeniden şekillendirme planlarının parçası olan terör yapılanmalarına siyasi meşruiyet kazandıracak her adım, Türkiye'nin geleceğine yönelik ciddi bir tehdittir. Hiçbir iktidar, görev süresini uzatmak ya da siyasi geleceğini garanti altına almak adına milletin egemenliğini, devletin temel niteliklerini ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü riske atamaz. Terörle mücadele müzakereyle değil, hukuk ve devlet ciddiyetiyle yürütülür.

"ÜLKEMİZİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNE KARARLILIKLA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Tüm Yerel-Sen olarak açıkça ifade ediyoruz: Terör örgütü ve uzantılarıyla yürütülen hiçbir sürecin tarafı olmayacağız. Emperyalist projelere hizmet eden her türlü girişimin karşısında duracağız. Cumhuriyetimize, Misak-ı Milli sınırlarımıza, milli egemenliğimize ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne dün olduğu gibi bugün de yarın da kararlılıkla sahip çıkacağız. Türkiye'nin geleceği, terörle pazarlıkta değil; bağımsızlığını, milli birliğini ve Cumhuriyet değerlerini tavizsiz şekilde korumaktadır.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüm Yerel-Sen'den Terörle Mücadele Uyarısı - Son Dakika

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