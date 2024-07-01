TUMOD Car Fest 2, Modifiye Araç Tutkunlarını Tuzla'da Buluşturdu - Son Dakika
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TUMOD Car Fest 2, Modifiye Araç Tutkunlarını Tuzla'da Buluşturdu

Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen TUMOD Car Fest 2 etkinliği, Türkiye'nin dört bir yanından gelen modifiye araç tutkunlarını bir araya getirdi. Kadınların da bu sektörde yer alması gerektiği vurgulandı.

01.07.2024 15:19
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(İSTANBUL) - TUMOD Car Fest 2, Türkiye'nin dört bir yanından modifiye araç tutkunlarını Tuzla'da bir araya getirdi.

Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde, Tuzla Modifiyeciler ve Otomobilciler Derneği (TUMOD) organizasyonunda Şelale Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen modifiye araç tutkunlarını buluşturdu.

Kadınların da bu sektörde yer alabildiği fikrinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyen katılımcılardan Tuğba Yakı, "Şilan ile burada olmaktan gurur duyuyorum çünkü fuarlarda kadınlara karşı bir ön yargı var. Böyle ortamlarda bizleri görünce çok yanlış anlıyorlar. Aslında bizim amacımız aracımızı satmak ve ismimizi daha çok duyurmak. Fakat bu araçlar sadece erkeklere özelmiş gibi bir algı oluşturuluyor. Biz buna karşıyız" dedi.

Bir başka katılımcı Şilan Öz ise "Klasik modifiye anlayışının dışında kalarak aracımı kendime özel yapıyorum. Bu camiaya girmemin amacı aracımı sadece modifiye etmek değil, benim için özelleşmesini sağlamaktı. 2,5 yıldır camiadayım ama bu araç ben de 15 yaşımdan beri var, ona aşığım. Bu camiada çok fazla ayrımcılık mevcut. Ama kadın olarak araba yapmanın hakkını verip piyasacılıktan ziyade arabacı olunca insanlar bunların farkını anlıyor. Biz piyasacı değiliz arabacıyız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Tuzla Belediyesi, Türkiye, Tuzla, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUMOD Car Fest 2, Modifiye Araç Tutkunlarını Tuzla'da Buluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TUMOD Car Fest 2, Modifiye Araç Tutkunlarını Tuzla'da Buluşturdu - Son Dakika
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