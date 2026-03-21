Tümör Ameliyatıyla Karın Ağrısına Son
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tümör Ameliyatıyla Karın Ağrısına Son

Tümör Ameliyatıyla Karın Ağrısına Son
21.03.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da yapılan başarılı ameliyatla 42 yaşındaki Murat Karaduman, tümörden kurtuldu.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran 42 yaşındaki Murat Karaduman, ince bağırsağında tespit edilen tümörün ameliyatla alınmasıyla şikayetlerinden kurtuldu.

Kütahya'da yaşayan çiftçi Murat Karaduman, son yıllarda sık sık karın ağrısı yaşaması üzerine hastanelere gitti.

Rahatsızlığının artması üzerine Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'ne başvuran Karaduman'ın ince bağırsağında nadir görülen bir tümör tespit edildi.

Gerçekleştirilen ameliyat sonrası hastanın şikayetleri sona erdi.

"Takip sürecinde de hastamızın şikayetleri geçti"

Murat Karaduman, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçirdiğini, Kütahya, İzmir ve Uşak'ta hastanelerde çare aradığını söyledi.

Genel Cerrahi Servisi'nde Opr. Dr. Melih Can Gül'ün muayene ve tetkikleri sonrası ince bağırsağında kitle tespit ettiğini anlatan Karaduman, "Ertesi gün ameliyat olacağımız söylendi. Ameliyatımız başarılı geçti. Şimdi çok iyiyim, rahatım. Ağrılarım şu anda yok." dedi.

Opr. Dr. Gül de polikliniğe şiddetli karın ağrısıyla başvuru yapan hastanın bir ay önce başka hastanede apandisit ameliyatı olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Rahatsızlığı nedeniyle hastanın önceden çekilmiş tomografi sonuçlarının radyoloji uzmanlarıyla karşılaştırarak incelediklerini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"İnceleme sonuçlarında hastanın ince bağırsağının orta kısmında bir yara tespit ettik. Yaranın da kitlesel bir görünümü vardı. Sonrasında hastamızı kapalı laparoskopik ameliyata aldık. Tümörün ölçüleri 4 santimetreye 2 santimetreydi. Problemli kitleyi çıkardık. Dikiş işlemini gerçekleştirdik. Takip sürecinde hastamızın şikayetleri geçti. Beslenme durumu da normale döndü."

Gül, tümörün patolojik sonucuna göre hastanın ilerleyen günlerdeki tedavi sürecinin planlanacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Karın Ağrısı, Hastane, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Akıl almaz kaza Otomobil 3 iş yerlerinin içinden geçti Akıl almaz kaza! Otomobil 3 iş yerlerinin içinden geçti
’’Lüksemburg’’ iddiasını çürüten detay: Akın Gürlek o ülkeye hiç gitmemiş ''Lüksemburg'' iddiasını çürüten detay: Akın Gürlek o ülkeye hiç gitmemiş
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro

12:17
İran’da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
11:58
Fenerbahçe’de deprem İşte yönetimin ’’Güle güle’’ dediği ilk isim
Fenerbahçe'de deprem! İşte yönetimin ''Güle güle'' dediği ilk isim
11:48
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
11:39
Onu daha önce böyle görmediniz Okuyup üflediler
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler
11:13
MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in Öcalan talebi damga vurdu
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu
10:23
Artık o motosiklete elini sürmez 390 bin TL ceza kesildi
Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 12:54:53. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.