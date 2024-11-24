TÜMOSAN'dan 2025'te Faz-5 Motorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜMOSAN'dan 2025'te Faz-5 Motorlar

TÜMOSAN\'dan 2025\'te Faz-5 Motorlar

TÜMOSAN, 2025 yılında yüksek yerlilik oranıyla Faz-5 emisyon standartlarına uygun motorları piyasaya sürecek.

24.11.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜMOSAN tarafından en üst çevresel standartlara uygun olarak yüksek yerlilikle üretilen motorlar, 2025 yılında kullanıma sunulacak.

Teknoloji ve Mühendislik Grup Müdürü Volkan Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl içerisinde oluşan yeni regülasyonlara uyum sağlamak amacıyla ürettikleri motorlara yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl içerisinde özellikle traktörlerde kullandıkları 48'den 105 beygir güce sahip, 3 ve 4 silindirli S8000 olarak nitelendirdikleri motorlar üzerinde yeni Stage-5/Faz-5 emisyon çalışmalarını gerçekleştirdiklerini bildiren Gün, şöyle konuştu:

"Ülkemizin kabiliyetleri nezdinde yerli ve milli unsurları kullanarak hem regülasyon hem de tip onay çalışmalarıyla ilgili TÜBİTAK'la birlikte belli çalışmalar gerçekleştirdik. TÜBİTAK'taki Motor Mükemmeliyet Merkezinde motorlarımızın tip onay sertifikalarını aldık. Burada hem bizim hem TÜBİTAK tarafının ciddi destekleriyle akreditasyon altyapısı oluşturuldu. Sonrasında motorlarımızın, özellikle 4 silindirli motorlarımızın sertifikasyonlarını Motor Mükemmeliyet Merkezinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirdik.

Bu süre zarfında regülasyonlara geçiş aynı zamanda TÜMOSAN'ın bir 'common rail' motora geçiş süreci paralelinde devam etti. Şu anda tüm traktörlerimizdeki motorlarımız 'common rail' olacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aynı zamanda Haziran 2022 itibarıyla TÜMOSAN, Özel Endüstri Bölgesi olmaya hak kazandı. Bulunduğumuz 1,6 milyon metrekare alan TÜMOSAN Özel Endüstri Bölgesi. Bu süreçte gerek fabrikadaki üretim ve kalite altyapısı, gerekse işleme operasyonlarında ciddi yatırımlar gerçekleştirildi.

Şu ana kadar yaklaşık 21 milyon avroya yakın yatırım gerçekleştirdik. Özellikle motor dinamometreleri, işleme hatları, işleme tezgahları, robotik hatlar, askeri projelerde de kullandığımız motorlara ait özel işleme tezgahları yatırımları gerçekleştirildi. TÜMOSAN olarak motorlarımızı 48 beygirden 125 beygire kadar üretebiliyoruz. Planlarımız 140 beygire kadar da çıkarmak."

Yıllık 20 bin egzoz emisyon sistemi yatırımı

Motorların kalifikasyonuyla beraber traktörlerde de bazı değişiklikler olduğunu anlatan Gün, Faz-5 motora geçişle beraber bir egzoz emisyon sistemine ihtiyaç doğduğunu, AR-GE çalışmaları sonrasında bu kabiliyeti ülkeye kazandırmak adına yatırım yapma kararı aldıklarını bildirdi.

Özel Endüstri Bölgesinde 10 bin metrekare kapalı alanda yaklaşık yıllık 20 bin adet egzoz emisyon sistemi üretecek bir fabrika kurmak için çalışmalara başladıklarını belirten Gün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çalışmayla beraber TÜMOSAN, 45 beygirden 115 beygire kadar tüm traktör serilerinde yenileşmeyi, yeniden tip onay ve sertifikasyon süreçleri yürütmeyi yoğun şekilde devam ettirdi. Traktör motorlarımızın hem dinamometre hem de traktör üzerinde çeşitli testleri gerçekleştirildi.

2025'le beraber motorlarımızı artık Faz-5 olarak üretmeye başlayacağımızı buradan söyleyebilirim. Önümüzdeki yıl kullanıcılarımız Faz-5 motorlarımızı kullanacak."

Faz-5'in şu anda alanında Avrupa'nın en temiz motor sertifikasyonu olduğuna dikkati çeken Gün, "Karbon emisyonu düşük ve Avrupa standartlarında en çevreci motoru üreten bir üretici konumunda olacağız." dedi.

Yüzde 97 yerlilik seviyesi

Volkan Gün, Türkiye'de motor üretim tarafında TÜMOSAN'ın lider konumdaki firmalardan olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz sektörde genellikle yabancı menşeli alt sistemler kullanılıyor. Tabi jeopolitik çevre, süreç içerisindeki alt sistemlerin tedarik edilebilme güçlüğü bazı soru işaretlerini bünyesinde barındırıyor. TÜMOSAN'ın her daim mottosu yerli ve milli olmasıdır. TÜMOSAN'ın üretmiş olduğu traktörlerdeki yerlilik oranı yüzde 97. Motor, transmisyon, aktarma organları, alt sistemler dahil yüzde 97 yerlilik oranı yakalamış bir firmayız. Gururla Faz-5 geçişinde de kendi motorumuzu Avrupa seviyesine getirerek müşterilerimize sunacağız. Dolayısıyla sadece rakiplerimiz açısından değil, ülkemiz açısından da kritik üretici konumumuzu koruyacağımızı belirtmek isterim."

Kaynak: AA

Teknoloji, Tümosan, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜMOSAN'dan 2025'te Faz-5 Motorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:53 Bedri Usta’nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 12:20:35. #1.11#
SON DAKİKA: TÜMOSAN'dan 2025'te Faz-5 Motorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.