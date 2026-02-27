Tunceli'de Acil Vaka Mücadelesi - Son Dakika
Tunceli'de Acil Vaka Mücadelesi

Tunceli\'de Acil Vaka Mücadelesi
27.02.2026 13:49
Ovacık'ta etkili olan tipi nedeniyle sağlık ekipleri zorlu koşullarda acil vakaya ulaştı.

TUNCELİ'de tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düştüğü Ovacık ilçesinde, mezradaki acil vaka için yola çıkan sağlık ekibi, ambulansla hastaya güçlükle ulaştı.

Ovacık ilçesinde etkisini artıran tipi, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede kar kalınlığı 1 gün içinde 1 metreye ulaştı. Akşam saatlerinde tipi nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Bu sırada Gözeler köyünün Elbab mezrasında acil vaka ihbarı yapıldı. İhbar üzerine sağlık ekipleri ambulansla yola çıktı. Yolun kardan yer yer kapandığı güzergahta ekipler ilerlemekte zorlandı. Ambulansın sileceklerinin donması üzerine sürücü, aracı durdurup camları temizledi. Ekipler, zorlu hava ve yol koşullarına rağmen bir süre sonra mezraya ulaştı. Hasta, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tunceli, Ovacık, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Acil Vaka Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
