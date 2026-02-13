Tunceli\'de Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları Kuruluyor

Tunceli'de öğrencilerin zihinsel becerilerinin desteklenmesi için tüm ilkokul ve ortaokullarda akıl ve zeka oyunları sınıfları kurulmaya başlandı.

Kentte İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen "E-Vizyon 62" programı kapsamında çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Yürütülen çalışmalar sonucunda ildeki tüm ilkokul ve ortaokullara akıl ve zeka oyunları sınıfları kurulması kararlaştırıldı.

Öğretmenlerin gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından okullardaki sınıfların açılışı aşamalı olarak gerçekleştiriliyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ile Sarı Saltuk İlkokulu'nu ziyaret etti.

Öğretmenlerle sohbet eden Aygöl, daha sonra öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yaptı.