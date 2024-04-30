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Tunceli'de anne ayı, yavrularını emzirirken böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de anne ayı, yavrularını emzirirken dron ile havadan görüntülendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercan Vadisine geziye giden doğa fotoğrafçısı Murat Can Toprakçı, anne ayının yavrularını emzirdiği anları, dron kamerası ile kayıt altına aldı. O ana denk gelmenin kendisini mutlu ettiğini kaydeden Murat Can Toprakçı, "Mercan Vadisine geziye gitmiştik. Gerek doğal güzellikleri gerekse de yaban hayatı popülasyonuyla muhteşem bir coğrafya. Doğa gezimiz sırasında anne ve 2 yavru ayıya denk geldik. Çok rahatsız etmeden anne ayının yavrularını emzirdiği anları kayıt altına aldım. O anı görüntülemek benim için gerçekten heyecan vericiydi" dedi.