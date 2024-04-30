Tunceli'de anne ayı, yavrularını emzirirken böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'de anne ayı, yavrularını emzirirken böyle görüntülendi

Geniş Video İzle

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğa fotoğrafçısı Murat Can Toprakçı, anne ayının yavrularını emzirdiği anları dron ile kayıt altına aldı. Toprakçı, bu anı görüntülemenin heyecan verici olduğunu belirtti.

30.04.2024 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de anne ayı, yavrularını emzirirken böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de anne ayı, yavrularını emzirirken dron ile havadan görüntülendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercan Vadisine geziye giden doğa fotoğrafçısı Murat Can Toprakçı, anne ayının yavrularını emzirdiği anları, dron kamerası ile kayıt altına aldı. O ana denk gelmenin kendisini mutlu ettiğini kaydeden Murat Can Toprakçı, "Mercan Vadisine geziye gitmiştik. Gerek doğal güzellikleri gerekse de yaban hayatı popülasyonuyla muhteşem bir coğrafya. Doğa gezimiz sırasında anne ve 2 yavru ayıya denk geldik. Çok rahatsız etmeden anne ayının yavrularını emzirdiği anları kayıt altına aldım. O anı görüntülemek benim için gerçekten heyecan vericiydi" dedi.

Kaynak: İHA

Murat Can, Tunceli, Ovacık, Hayvanlar, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de anne ayı, yavrularını emzirirken böyle görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:34 23 Nisan Kutlamalarında Film Sahnesi Canlandıran Öğrencilere Soruşturma 23 Nisan Kutlamalarında Film Sahnesi Canlandıran Öğrencilere Soruşturma
08:49 Fahiş fiyatlar sonrası bakanlık neşteri vurdu 8 firmaya ceza kesildi, ihracata kısıtlama getirildi Fahiş fiyatlar sonrası bakanlık neşteri vurdu! 8 firmaya ceza kesildi, ihracata kısıtlama getirildi
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu taşımaya kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu taşımaya kısıtlama kararı
08:12 Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı’nın onayı zorunlu hale getirildi Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale getirildi
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
09:52 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor
09:31 Lewandowski eski günlerine döndü 6 gollü çılgın maçın galibi Barcelona Lewandowski eski günlerine döndü! 6 gollü çılgın maçın galibi Barcelona
09:28 Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu
09:03 Arda Güler’e “Süper Lig’de en çok beğendiğin futbolcu kim“ diye soruldu 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi Arda Güler'e "Süper Lig'de en çok beğendiğin futbolcu kim?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi
08:51 6 suç örgütü daha çökertildi Elebaşılar dahil 46 gözaltı 6 suç örgütü daha çökertildi! Elebaşılar dahil 46 gözaltı
08:47 Seda Bakan’ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu Yorum üstüne yorum yağıyor Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor
07:47 TBMM’de Anayasa mesaisi bugün başlıyor Kurtulmuş ilk olarak Özgür Özel ile görüşecek TBMM'de Anayasa mesaisi bugün başlıyor! Kurtulmuş ilk olarak Özgür Özel ile görüşecek
07:41 Nihal Candan’ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz Nihal Candan'ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 10:17:20. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de anne ayı, yavrularını emzirirken böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement