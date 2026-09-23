Tunceli\'de çöp konteynerleri çim çitli kafeslere alınarak görsel kirlilik azaltılıyor

Tunceli'de çöp konteynerleri çim çitli kafeslere alınarak görsel kirlilik azaltılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'de belediye ekiplerinin çöp konteynerlerini çim çitli kafeslerin içine almasıyla cadde ve sokaklardaki görsel kirlilik azalıyor. Uygulama çöplerin rüzgarla çevreye yayılmasını önlerken halk sağlığını koruyor ve kent estetiğini iyileştiriyor.
Tunceli'de çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla çöp konteynerlerinin çim çitli kafeslerin içerisine alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Belediye ekiplerince gerçekleştirilen uygulamayla, cadde ve sokaklarda konteynerlerin oluşturduğu görsel kirliliğin azaltılması hedefleniyor.
Kent estetiğinin de iyileştirilmesinin amaçlandığı çalışmada, çöplerin rüzgar ve diğer etkenlerle çevreye yayılmasının önüne geçiliyor.
Bu sayede halk sağlığı korunarak daha düzenli ve hijyenik bir görünüm oluşturuluyor.
Kaynak: AA
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