Tunceli\'de Deprem Hazırlıkları: Arama Kurtarma Okulu Oluşturulacak

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, olası depremlere karşı kentte bazı çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, " Türkiye'de belki hiçbir ilde muadili olmayan jandarma ve polis sayımız var. Bunlarla beraber 1200 arama kurtarma ekibi oluşturduk. Tunceli adeta bir arama kurtarma okulu gibi olacak." dedi.
Tekbıyıkoğlu, Atatürk Mahallesi'nde yapımı süren konteyner kent alanında incelemelerde bulundu.
Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Tekbıyıkoğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin deprem kuşağında yer aldığını söyledi.
İl merkezi ve ilçelerde konteyner kentler oluşturduklarını belirten Tekbıyıkoğlu, "Sadece vatandaşlarımızın evleri değil, bununla beraber tüm kamu binalarımızın hepsini elden geçiriyoruz. İlimizde 2006 yılı öncesinde hazır beton kullanımı yok ve bu yılı bir milat olarak belirledik. O yıldan önce yapılmış kamu lojmanları, kamu binaları ve hizmet binalarının hepsinin performans analizlerini çıkarıyoruz. Kimi binaların da sonucu kötü geldi ve yıkım çalışmalarına çok hızlı şekilde başladık." diye konuştu.
"Devamlı arama kurtarma eğitimleri verdireceğiz"
Tekbıyıkoğlu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile çalışma yürüterek, kent merkezinde yapılacak 196 konutun kapasitesini 500'e çıkardıklarını bildirdi.
Kentteki konut problemini azaltmaya çalıştıklarını vurgulayan Tekbıyıkoğlu, şöyle devam etti:
"Tabii ilimiz aynı zamanda güvenlik öncelikli bir yer ve bununla ilgili projemiz oldu. Türkiye'de belki hiçbir ilde muadili olmayan jandarma ve polis sayımız var. Bunlarla beraber 1200 arama kurtarma ekibi oluşturduk. Tunceli adeta bir arama kurtarma okulu gibi olacak. Bu okulun devam etmesi için AFAD ile yaptığımız görüşmeler ve Sayın Bakanımızın da buraya olan teveccühüyle arama kurtarma parkuru oluşturacağız. Bu iş burada devam edecek ve personel değişikliği olsa bile devamlı arama kurtarma eğitimleri verdireceğiz."
"Jeolojik etüt çalışmalarımız da devam ediyor"
Tekbıyıkoğlu, riski alanların tespiti için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına öneride bulunduklarını belirterek, " Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçeleri ile kent merkezinde deprem olduğu zaman bunlar kesin yıkılacak dediğimiz alanlar belirledik. Bunlarla ilgili bir dönüşüm planı Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Yerel yönetimlerin aslında sorumluluğu olan ama bizim altyapısını oluşturduğumuz mikro bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmalarımız da devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Tunceli'nin zor bir coğrafyada bulunduğuna işaret eden Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:
"Kara yollarımız ile bağlantı yollarımız oldukça dar, virajlı ve problemli. Zaman zaman heyelanlara konu olmakta ve bununla ilgili de Karayolları ile çalışma içerisindeyiz. Bazı yerlerde iyileştirme çalışmaları yapacağız. İlimizin bir Elazığ bir de Erzincan bağlantısı var. Erzincan bağlantısını sağlayan Mutu Köprüsü artık miladını doldurmuş ve mukavemetini neredeyse kaybetmiş durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla yaptığımız çalışmalar sonunda Mutu Köprüsü'nün yıkılması kararı alındı ve bu hafta sondaj çalışmasını yapacağız. Burası kriz ve depreme müdahale anında lojistik olarak ilimize Kuzey Anadolu'dan katkı sağlayacak."
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