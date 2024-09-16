Tunceli'de Depreme Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Tunceli'de Depreme Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor

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Tunceli'de depreme hazırlık için okullar ve kamu binalarında güçlendirme çalışmaları sürüyor.

16.09.2024 12:54
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Tunceli'de depreme hazırlık çalışmaları sürüyor

Tunceli'de olası depreme karşı güçlendirme çalışmaları devam ediyor

TUNCELİ - Deprembilimcilerin uyarılar yaptığı Tunceli'de, depreme hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Deprembilimcilerin sık sık uyarılarda bulunduğu Tunceli'de, depreme hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında başta okullar olmak üzere kamu kurumlarının performans analizleri gerçekleştirildi. Analiz sonuçları olumsuz çıkan yapılar yıkılırken bazı kurumlarda ise güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Güçlendirme yapılan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, depreme hazırlık çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Depreme hazırlık konusunda bir dizi çalışma yürütüldüğünü dile getiren Vali Tekbıyıkoğlu, "Ulaşım hatlarının sağlıklı şekilde oluşturulmasından, ilimizi bağlayan Mutu köprüsünün yenilenmesine, değişim ve dönüşüm; kentsel dönüşümden yeni TOKİ binaları ve yapı stoklarının genişletilmesine ve müdahale için 2 bin 500 kişilik jandarma ve emniyetimizden oluşan profesyonel bir ekibin oluşturulmasına kadar çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Kamu binalarının performanslarını ölçtüklerini ve buna göre çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Vali Tekbıyıkoğlu, "Tabi kamu binaları denince öncelikli olarak bizim çocuklarımız çok ehemmiyetli. Bu anlamda bütün okullarımızın performans analizlerini yaptık. 37 okulumuzun yıkımını gerçekleştireceğiz. 41 okulumuzun da güçlendirmesini yapıyoruz. Bu çalışmalarla çocuklarımızı sağlıklı, güvenli okul ortamına kavuşturmuş olacağız. Çalışmalarımızı en hızlı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ödenek gelir gelmez ihale sürecini hızlı bir şekilde tamamladık" diye konuştu.

Tunceli'de riskli alanların belirlendiğinin altını çizen Tekbıyıkoğlu, "Geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile görüşmem oldu. Kendisi sağolsun Tunceli'yi takip ediyor. Yeni bir şey söylemek istiyorum. İlimizde Pülümür, Ovacık ve merkezde 8 tane riskli alan belirlemiştik. Bu 8 riskli alanın tekrar dönüşümü için bakanımız talimat verdi. Yarısı bu sene ihaleye çıkacak yarısı da bir sonraki seneye. İnsanlarımız daha sağlıklı binalarda oturtmak için TOKİ ile birlikte bir çalışma yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Merkezde yapımı süren 528 afet konutunun 300 gün içinde tamamlanacağını kaydeden Tekbıyıkoğlu, "Bunun yanında Pülümür ilçemizin çok önemli bir önceliği var. Pülümür ilçe merkezinde 188 konutun yapım işine de bu sene hep beraber başlayacağız. Deprem olmadan alınabilecek bütün tedbirleri gücümüzce, gayretimizce, kabiliyetimizce yerine getirmeye çalışıyoruz. Memleketimize, Tunceli'mize afetsiz bir yaşam diliyoruz ama afete de bir yandan hazırlanmayı ihmal etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de Depreme Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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