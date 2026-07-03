Tunceli'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Tunceli'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Tunceli\'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama
03.07.2026 11:19
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Yurt dışına gönderme vaadiyle dolandırıcılık yapan 6 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

TUNCELİ merkezli 5 ilde, yurt dışına gönderme ve yabancı uyruklu kişilere ikamet izni ile vatandaşlık sağlama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına gönderilme vaadiyle 140 bin TL dolandırıldığını belirterek şikayetçi olan kişinin başvurusu üzerine çalışma başlattı. Soruşturmada şüphelilerin, Tunceli ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde faaliyet gösterdikleri, Türk vatandaşlarını yasal veya yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarma, yabancı uyruklu kişilere ise ikamet izni ve vatandaşlık alma vaadiyle sahte hastane raporu, konsolosluk belgesi ve resmi evrak düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Çalışmalarda 8 kişinin mağdur edildiği tespit edildi.

6 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 30 Haziran'da Tunceli merkezli Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri olduğu öne sürülen S.T. ile Ş.Y., E.M., A.K., B.S. ve İran uyruklu S.K.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, para hareketlerinin kayıt altına alındığı 2 not defteri, yabancı uyruklu kişilere ait çok sayıda çalışma izin belgesi, sözleşme, davetiye, kimlik ve pasaport fotokopileri, para transfer evrakı, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 7 cep telefonu ve 7 sim kart ele geçirildi. İncelemelerde şüphelilerin toplam 1 milyon 401 bin 550 TL ile 9 bin 700 dolar haksız kazanç elde ettikleri değerlendirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri olduğu öne sürülen S.T. ile E.M. ve İran uyruklu S.K.M. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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