Tunceli'de Fırtına Çatıları Uçurdu - Son Dakika
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Tunceli'de Fırtına Çatıları Uçurdu

Tunceli'de fırtına nedeniyle birçok çatının uçma anı kameralara yansıdı, ciddi hasarlar oluştu.

02.05.2025 12:59
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Tunceli'deki fırtınanın en net görüntüsü: Çatı saniyeler içinde parçalandı

TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan fırtına nedeniyle birçok binanın çatısında zarar oluşurken, bir çatının parçalanarak uçtuğu an saniye saniye kameralara yansıdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün dün uyarısını yaptığı fırtına ve sağanak yağış, Tunceli ve ilçelerinde etkili oldu. Kent merkezi, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda bina ve yapının çatısı uçtu. Akpazar ilçesinde bir binanın çatısının uçma anı fırtınanın şiddetinin en net görüntüsü oldu. Fırtına etkisi ile parçalanan ve uçan çatı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan Pülümür ilçesinde bir köprü zarar görürken, ahır çöktü. Tunceli merkezde fırtınaya dayanamayan bir baz istasyonu ise devrildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de Fırtına Çatıları Uçurdu - Son Dakika

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