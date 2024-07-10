Tunceli\'de fırtına çatının uçmasını kaydetti

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Tunceli'de çatının uçma anı kamerada

TUNCELİ - Tunceli'nin Pertek ilçesinde fırtına çatıyı uçurdu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli'de 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle Tunceli'nin Pertek ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçtuğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İlçede sağanak yağış yer yer etkili olmaya devam ediyor.