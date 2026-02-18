Tunceli\'de Karla Mücadele: Yollar Açıldı

TUNCELİ'de kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı Ovacık ilçesinde ekipler, kepçe, dozer ve kar küreme araçlarıyla zamana karşı yarıştı. Yüzlerce köy ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için yoğun mesai harcayan ekipler, son kapalı köy yolunu da açarak bölgede ulaşımı normale döndürdü. Zorlu hava ve arazi şartlarında yürütülen çalışmalar dronla görüntülendi.

Tunceli Valiliği'nden edinilen bilgilere göre, bu ayın ilk yarısında kent genelinde ölçülen kar yağış miktarı, son 65 yılın ocak ayı ortalamalarının üzerine çıktı. Geçen haftalara kadar etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı. Yağışlar nedeniyle 365 köy ve 937 mezranın neredeyse tamamının yolu ulaşıma kapandı. Vali Şefik Aygöl ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Ertuğrul Arslan'ın talimatları ve İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürü Ayhan Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, İl Özel İdaresi'ne bağlı 60 iş makinesi ve 160 personel sahada görev aldı. Kapanan yollar, kepçe ve greyderlerle açılırken, kar küreme makineleriyle yol genişletme ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Zorlu arazi koşulları ve tipi nedeniyle bazı bölgelerde çalışmalar güçlükle ilerlerken, özellikle Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan ilçelerinden biri olan Ovacık'ta ekipler, yer yer 3 metreyi bulan kar kütlelerini temizlemek zorunda kaldı. Gece gündüz süren çalışmalar sonucunda kentteki son kapalı köy yolu da ulaşıma açıldı. Açılan yolların yeniden kapanmaması için ekipler, aynı güzergahlarda gün içerisinde birden fazla kez temizlik ve genişletme çalışması yaptı. Ekiplerin, metrelerce yüksekliğe ulaşan karları kepçe, greyder ve kar küreme makineleriyle temizlediği anlar da dronla görüntülendi. Ortaya çıkan görüntüler, ekiplerin yürüttüğü zorlu mücadeleyi gözler önüne serdi.

'YOLLARI AÇMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

İl Özel İdaresi'nde 24 yıldır operatör olarak görev yapan Cemal Kocamış, "Her kış Ovacık'a geliyorum. Son zamanların en çok kar yağışına bu sene denk geldim. Bir günde yaklaşık 2 metre kar yağdı. Bu nedenle ciddi sıkıntı yaşadık. Kar durdu ama karla mücadele devam ediyor. Ovacık'ın merkez köylerini açtık, şuanda da uzak son köyümüzün yolunu açıyoruz. Kar o kadar çok ki önde dozer arkasında da ben greyderle çalışıyorum. Tek makine yolu açamıyor. Bir aydır gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yorulsak bile köylerin yolunu açmak için canla başla çalışıyoruz. Köylere hayat bizlerle geliyor" dedi.