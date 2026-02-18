Tunceli'de Karla Mücadele: Yollar Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de Karla Mücadele: Yollar Açıldı

Tunceli\'de Karla Mücadele: Yollar Açıldı
18.02.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ovacık'ta 3 metreyi aşan kar kalınlığına rağmen ekipler, tüm köy yollarını ulaşıma açtı.

TUNCELİ'de kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı Ovacık ilçesinde ekipler, kepçe, dozer ve kar küreme araçlarıyla zamana karşı yarıştı. Yüzlerce köy ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için yoğun mesai harcayan ekipler, son kapalı köy yolunu da açarak bölgede ulaşımı normale döndürdü. Zorlu hava ve arazi şartlarında yürütülen çalışmalar dronla görüntülendi.

Tunceli Valiliği'nden edinilen bilgilere göre, bu ayın ilk yarısında kent genelinde ölçülen kar yağış miktarı, son 65 yılın ocak ayı ortalamalarının üzerine çıktı. Geçen haftalara kadar etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı. Yağışlar nedeniyle 365 köy ve 937 mezranın neredeyse tamamının yolu ulaşıma kapandı. Vali Şefik Aygöl ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Ertuğrul Arslan'ın talimatları ve İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürü Ayhan Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, İl Özel İdaresi'ne bağlı 60 iş makinesi ve 160 personel sahada görev aldı. Kapanan yollar, kepçe ve greyderlerle açılırken, kar küreme makineleriyle yol genişletme ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Zorlu arazi koşulları ve tipi nedeniyle bazı bölgelerde çalışmalar güçlükle ilerlerken, özellikle Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan ilçelerinden biri olan Ovacık'ta ekipler, yer yer 3 metreyi bulan kar kütlelerini temizlemek zorunda kaldı. Gece gündüz süren çalışmalar sonucunda kentteki son kapalı köy yolu da ulaşıma açıldı. Açılan yolların yeniden kapanmaması için ekipler, aynı güzergahlarda gün içerisinde birden fazla kez temizlik ve genişletme çalışması yaptı. Ekiplerin, metrelerce yüksekliğe ulaşan karları kepçe, greyder ve kar küreme makineleriyle temizlediği anlar da dronla görüntülendi. Ortaya çıkan görüntüler, ekiplerin yürüttüğü zorlu mücadeleyi gözler önüne serdi.

'YOLLARI AÇMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

İl Özel İdaresi'nde 24 yıldır operatör olarak görev yapan Cemal Kocamış, "Her kış Ovacık'a geliyorum. Son zamanların en çok kar yağışına bu sene denk geldim. Bir günde yaklaşık 2 metre kar yağdı. Bu nedenle ciddi sıkıntı yaşadık. Kar durdu ama karla mücadele devam ediyor. Ovacık'ın merkez köylerini açtık, şuanda da uzak son köyümüzün yolunu açıyoruz. Kar o kadar çok ki önde dozer arkasında da ben greyderle çalışıyorum. Tek makine yolu açamıyor. Bir aydır gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yorulsak bile köylerin yolunu açmak için canla başla çalışıyoruz. Köylere hayat bizlerle geliyor" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tunceli, Ovacık, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Karla Mücadele: Yollar Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 12:47:52. #7.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Karla Mücadele: Yollar Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.