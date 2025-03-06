Tunceli'de Kayalar Tehlike Saçıyor - Son Dakika
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Tunceli'de Kayalar Tehlike Saçıyor

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Havaların ısınmasıyla Tunceli'de kayalar yola düşüyor, sürücüler uyarılıyor, önlem talep ediliyor.

06.03.2025 11:16
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Havaların ısınmasıyla düşen kayalar tehlike saçıyor

TUNCELİ - Tunceli'de, havaların ısınmasıyla birlikte karayoluna düşen devasa kayalar tehlike saçıyor. Yetkililer, karayollarını kullanan sürücüleri bu tür durumlara karşı tedbirlik olmaları konusunda uyarırken vatandaşlar, kayaların yoğun olarak düştüğü bölgeler için önlem alınmasını istedi.

Tunceli'de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıklarında hissedilir derecede artış oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Tunceli-Pülümür- Erzincan ile Tunceli-Ovacık karayollarında zaman zaman kaya düşmeleri meydana geliyor. En son Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda birçok noktada kaya düşmeleri yaşanırken, düşen kayaların herhangi bir araca isabet etmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Kaya düşmelerinin önüne geçmek amacıyla Tunceli-Pülümür ile Tunceli-Ovacık karayolunun belli kesimlerine tel çitler çekilirken vatandaşlar, kaya düşmelerinin sık yaşandığı öteki bölümlerde de tedbir alınmasını istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de Kayalar Tehlike Saçıyor - Son Dakika

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