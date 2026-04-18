Tunceli'de Munzur Çayı'nın taşması sonucu Tunceli-Ovacık kara yolunun bazı noktaları su altında kaldı.
Kentte etkili olan sağanak ve karların erimesiyle Munzur Çayı'nın debisi yükseldi.
Taşkın nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolunun 35 ile 40. kilometreleri arasındaki bazı noktalar su altında kaldı.
Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Munzur Çayı Taştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?