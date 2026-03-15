Tunceli'de Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
A.E.E'nin kullandığı otomobil, Hozat-Tunceli kara yolu Seyit Memetler köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki E.E, Ş.E. ve E.Ş.E, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
