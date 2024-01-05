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Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Karsan köyünde K.Ç. ve G.Ç. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. K.Ç'nin tüfekle vurduğu G.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. K.Ç. gözaltına alındı ve cenaze, olay yeri incelemesinin ardından ilçedeki hastanenin morguna gönderildi.

Tunceli\'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
05.01.2024 - 15:23,  Güncelleme: 15:26
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Karsan köyünde K.Ç. ve G.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

K.Ç'nin tüfekle vurduğu G.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri tarafından K.Ç. gözaltına alındı.

Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından ilçedeki hastanenin morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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