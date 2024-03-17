Tunceli'de sopalı kavga: 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Tunceli'de sopalı kavga: 5 kişi gözaltına alındı

Tunceli\'de sopalı kavga: 5 kişi gözaltına alındı

Tunceli'de Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

17.03.2024 15:51  Güncelleme: 15:53
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Tunceli'de iki grup arasında çıkan sopalı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların da kullanıldığı kavgada, 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışması sonucu kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen bu kişilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Tunceli, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de sopalı kavga: 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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