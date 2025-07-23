Tunceli'de trafik kazası: 69 yaşındaki adam hayatını kaybetti

TUNCELİ'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hasan Kırbağ (69), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Mameki Köprüsü'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, düğün salonundan çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Kırbağ'a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Kırbağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hasan Kırbağ'ın cenazesi otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber ve Kamera: SERHAT OZAN YILDIRIM/TUNCELİ,