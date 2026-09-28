Tunceli'de turuncu dolunay dağların arasından yükselirken dronla görüntülendi - Son Dakika
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Tunceli'de turuncu dolunay dağların arasından yükselirken dronla görüntülendi

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Tunceli\'de turuncu dolunay dağların arasından yükselirken dronla görüntülendi
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Tunceli'de dün akşam saatlerinde dağların arasından yükselen dolunay, turuncu rengiyle dikkati çekti. Dron pilotu Hasret Özcan'ın kaydettiği görüntülerde dolunayın yükselişi ve koyu mavi gökyüzüyle oluşturduğu kontrast yer aldı.

TUNCELİ'de dağların arasından yükselerek güzel görüntüler oluşturan dolunay, dronla görüntülendi.

Kentte dün akşam saatlerinde gökyüzündeki dolunay, kentin dağlık coğrafyasıyla bütünleşti. Gün batımının ardından dağların arasından yükselmeye başlayan dolunay, turuncu rengiyle dikkati çekti. Dron pilotu Hasret Özcan tarafından kaydedilen görüntülerde, dolunayın farklı noktalardan dağların arasından yükselişi yer aldı. Gökyüzünün koyu mavi tonları ile dolunayın turuncu renginin oluşturduğu kontrast da görüntülere yansıdı. Dolunay ilerleyen dakikalarda ağaçların kaybolurken, güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
DolunayTunceliGüncelYaşamDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de turuncu dolunay dağların arasından yükselirken dronla görüntülendi - Son Dakika
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