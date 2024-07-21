Tunceli'de tuz için karayoluna inen koruma altındaki yaban keçileri görüntülendi - Son Dakika
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Tunceli'de tuz için karayoluna inen koruma altındaki yaban keçileri görüntülendi

Tunceli'de tuz ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna inen koruma altındaki yaban keçileri vatandaşlar tarafından görüntülendi. Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaşayan yaban keçileri, tuz ve su ihtiyaçlarını karşılamak için karayoluna iniyor. Vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına alırken, yetkililer de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

21.07.2024 23:42
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Tunceli'de tuz için karayoluna inen koruma altındaki yaban keçileri görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de tuz ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna inen koruma altındaki yaban keçileri vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında uzanan Munzur Vadisi Milli Parkı çok sayıda yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Vadi boyunca en sık görüntü veren ise, nesilleri tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan yaban keçileri. Tuz ve su ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna inen yaban keçilerine denk gelen vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

Vadide aracıyla seyahat ederken yaban keçilerine denk gelen Göksel Tekçe, karayolunu kullanan sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Elazığ'dan doğa ve yaban hayatı fotoğrafları çekmek için gelen Melih Ay ise, "İlk defa yaban keçilerini bu kadar yakından çekme imkanım oldu, bayağı güzel fotoğraflar çektim. Bu yolu kullanan sürücüler, yaban hayvanlarına zarar vermemek için dikkatli olmalı. Yaban hayvanlarını rahatsız etmeden görüntülerken onlara herhangi bir yiyecek vermemek gerekiyor" dedi.

Yetkililer de karayolunu kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken yaban hayvanlarına tuz ve yiyecek verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tunceli'de tuz için karayoluna inen koruma altındaki yaban keçileri görüntülendi - Son Dakika
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