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Tunceli'de Yaban Keçisi Avlayan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Tunceli'de Yaban Keçisi Avlayan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

Tunceli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, dağlık alanda gördükleri aracın yanındaki ayak izlerini takip ederek, koruma altında olan bir yaban keçisini avlayan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Avcılara 300 bin TL ceza kesildi.

13.12.2023 - 23:21,
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TUNCELİ'de denetim yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, dağlık alanda gördükleri aracın yanındaki ayak izlerini takip edip, gümede gizlenerek, koruma altında olan yaban keçisini avlayan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Silahlarına el konulan avcılara toplam 300 bin TL ceza kesildi.

Tunceli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kaçak avcıların akşam saatlerinde avlanmaları ihtimaline karşı karanlıkta da saha denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ekipler Çemişgezek ilçesi kırsalında yağmurlu havada denetim gerçekleştirirken bir aracı dağlık alanda gördü. Aracın yanına giden ekipler, çamurdan ayak izleri belirgin olan adımları takip etti. Ekipler, takip sonucunda hayvanlara görünmeden kolayca yaklaşmak ve onları avlamak için kurulmuş olan bir güme tespit etti. Ekiplerin gümeye yaklaştığı anda ateş edildi. Yapılan kontrolde koruma altında olan bir yaban keçisinin vurulduğu tespit edildi. Ekipler, suçüstü yakaladıkları 2 kişiye toplamda 300 bin TL tazminat ve idari ceza uyguladı. Ayrıca ekipler, avcıların yivsiz silahlarına da el koydu.

Öte yandan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu yaptığı açıklamada, doğanın ve yaban hayvanlarının önemine değinerek, yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen yaban keçilerinin ve diğer yaban hayvanlarının avlanmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekiplerinin çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. (DHA)

Tunceli\'de Yaban Keçisi Avlayan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı
Kaynak: DHA
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