Tunceli Mazgirt'te örtü yangınına ekipler müdahale ediyor, köylüler destek veriyor

Tunceli Mazgirt'te örtü yangınına ekipler müdahale ediyor, köylüler destek veriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde Temürtaht köyü mevkisindeki kuru otluk alanda henüz nedeni bilinmeyen bir örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri çalışırken köylüler de destek veriyor.
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde otluk alanda çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Temürtaht köyü mevkisinde kuru otlarla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yer yer ağaçların da bulunduğu bölgede yürütülen çalışmalarda, köylüler de ekiplere destek veriyor.
Kaynak: AA
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