Tunceli Mazgirt'te rüzgarla büyüyen örtü yangınına köylüler de destek veriyor - Son Dakika
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Tunceli Mazgirt'te rüzgarla büyüyen örtü yangınına köylüler de destek veriyor

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Tunceli Mazgirt\'te rüzgarla büyüyen örtü yangınına köylüler de destek veriyor
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Tunceli Mazgirt'te Temürtaht köyü mevkisinde öğle saatlerinde çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri ile köylüler, yön değiştiren alevlere müdahale ediyor; kontrol çalışmaları sürüyor.

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde kuru otlarla kaplı alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen örtü yangınına ekipler ve köylüler müdahale ediyor.

Mazgirt ilçesine bağlı Temürtaht köyü mevkisinde öğle saatlerinde örtü yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgar nedeniyle zaman zaman yön değiştiren alevlere farklı noktalardan müdahaleye başladı. Kuru otların yoğun olduğu ve yer yer ağaçların bulunduğu bölgede Temürtaht köyü sakinleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
Orman İşletme MüdürlüğüJandarmaİtfaiyeMazgirtTunceliGüncelÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli Mazgirt'te rüzgarla büyüyen örtü yangınına köylüler de destek veriyor - Son Dakika
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