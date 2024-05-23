Tunceli Munzur Üniversitesi'nde 1621 öğrenci mezun oldu - Son Dakika
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Tunceli Munzur Üniversitesi'nde 1621 öğrenci mezun oldu

Tunceli Munzur Üniversitesi\'nde 1621 öğrenci mezun oldu

Tunceli'deki Munzur Üniversitesi'nde eğitimlerini tamamlayan 1621 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, öğrencilerin Tunceli'nin kültür elçileri olacaklarını belirtti. Rektör Prof. Dr. Kenan Peker ise mezun etmenin sevincini ve gururunu yaşadığını ifade etti. Tören, öğrencilerin keplerini havaya atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşamasıyla sona erdi.

23.05.2024 21:47
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Tunceli'deki Munzur Üniversitesi'nde eğitimlerini tamamlayan 1621 öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı.

Üniversite yerleşkesindeki Amfi Tiyatro'da düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, törende yaptığı konuşmada, Tunceli'nin çok özel bir şehir olduğunu söyledi.

Munzur Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin çok şanslı olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, "Bu güzel eşsiz panaromada çocuklarımız eğitim gördüler ve şimdi buradan mezun olacaklar. Hepsi Tunceli'nin birer kültür elçisi olacak. Mezun olan 1621 öğrencimizin her birisini ve onların ailelerini tebrik ediyorum. İnşallah memleketimize, vatanımıza, milletimize hayırlı birer yetişkin olurlar." dedi.

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker de öğrencilerini mezun etmenin sevincini ve gururunu yaşadığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından diplomalarını alan öğrenciler, keplerini havaya atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Törene İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner, vali yardımcıları Kemal Sefa Gökmenoğlu, Okan Yenidünya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli Munzur Üniversitesi'nde 1621 öğrenci mezun oldu - Son Dakika

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