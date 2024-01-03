 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tunceli'nin puslu hali görenleri hayran bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'nin puslu hali görenleri hayran bıraktı

Tunceli'de sabahın ilk saatlerinde kent merkezini boydan boya kaplayan pus, seyrine doyulmaz manzaralar ortaya koydu. İlerleyen saatlerde pus etkisini kaybederken, kentte yağmur etkili olmaya başladı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre gün içerisinde yağışların aralıklarla etkili olacağı kaydedildi.

Tunceli\'nin puslu hali görenleri hayran bıraktı
03.01.2024 - 23:35,  Güncelleme: 23:38
Abone Ol

Tunceli'nin puslu hali görenleri hayran bıraktı

TUNCELİ - Tunceli'de sabahın ilk saatlerinde etkili olan sisli hava, ortaya seyrine doyumsuz bir manzara çıkardı.

Tunceli'de sabahın ilk saatlerinde kent merkezini boydan boya kaplayan pus, seyrine doyulmaz manzaralar ortaya koydu. İlerleyen saatlerde pus etkisini kaybederken, kentte yağmur etkili olmaya başladı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre gün içerisinde yağışların aralıklarla etkili olacağı kaydedildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tunceli, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'nin puslu hali görenleri hayran bıraktı - Son Dakika


23:19
Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17
ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43
Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31
Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu

Son Dakika
23:19 Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56 Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17 ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14 Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43 Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31 Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05 Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu
21:01 Özel: Yargıtay'ın Can Atalay kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 00:08:40. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'nin puslu hali görenleri hayran bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement