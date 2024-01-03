23:19 • •
Tunceli'nin puslu hali görenleri hayran bıraktı
TUNCELİ - Tunceli'de sabahın ilk saatlerinde etkili olan sisli hava, ortaya seyrine doyumsuz bir manzara çıkardı.
Tunceli'de sabahın ilk saatlerinde kent merkezini boydan boya kaplayan pus, seyrine doyulmaz manzaralar ortaya koydu. İlerleyen saatlerde pus etkisini kaybederken, kentte yağmur etkili olmaya başladı.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre gün içerisinde yağışların aralıklarla etkili olacağı kaydedildi.
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