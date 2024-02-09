Tunceli Valisi Konteyner Kentte İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Tunceli Valisi Konteyner Kentte İncelemelerde Bulundu

Tunceli Valisi Konteyner Kentte İncelemelerde Bulundu

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pertek ilçesinde yapımı süren konteyner kentte incelemelerde bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pertek'te hafif hasar oluştu ve konteyner kent yapılması kararlaştırıldı. Ekipler, çalışmaları tamamladıktan sonra konteynerleri hak sahiplerine teslim edecek. Vali Tekbıyıkoğlu, incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

09.02.2024 17:31
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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pertek ilçesinde yapımı süren konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Pertek'te de birçok evde hafif hasar oluştu.

AFAD ve kaymakamlık koordinesinde yürütülen çalışmalarla ilçe merkezinde konteyner kent yapılması kararlaştırıldı.

Gerekli altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına devam eden ekipler, 44 konteyneri tamamladıktan sonra hak sahiplerine teslim edecek.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da konteyner kent alanında incelemelerde bulunarak, Kaymakam Ahmet Coşkun ve yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA

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