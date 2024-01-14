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Tunus Başbakanı, Çin ile ilişkileri geliştirmeye önem veriyor - Son Dakika
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Tunus Başbakanı, Çin ile ilişkileri geliştirmeye önem veriyor

Tunus Başbakanı Ahmed Haşşani, Çin ile ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiklerini belirterek iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60'ıncı yıldönümünü ikili işbirliğini geliştirecek yeni alanları keşfetmek için fırsat olarak değerlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Tunus Başbakanı, Çin ile ilişkileri geliştirmeye önem veriyor
14.01.2024 - 14:35,
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TUNUS, 14 Ocak (Xinhua) -- Tunus Başbakanı Ahmed Haşşani, Çin ile ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiklerini belirterek iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60'ıncı yıldönümünü ikili işbirliğini geliştirecek yeni alanları keşfetmek için fırsat olarak değerlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Haşşani söz konusu ifadelerini, Çin'in Tunus Büyükelçisi Wan Li ile Cuma günkü görüşmesinde dile getirdi. Başbakan, her iki ülkenin halkına daha çok fayda sağlamak için Çin ile dostane ilişkileri daha da ilerletmeye hazır olduklarını söyledi.

Tunus'a yıllardır sağladığı değerli destek ve yardım için Çin'e teşekkür eden Haşşani, Tunus ve Çin arasındaki kadim dostluktan övgüyle bahsetti. İkili işbirliğini daha da güçlendirme isteğini dile getiren başbakan, son yıllarda ikili ilişkilerin geliştirilmesinde önemli sonuçlar elde edildiğini vurguladı.

Wan ise bu yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60'ıncı yıldönümü olduğunu hatırlatarak, bu fırsatı her iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı etkin şekilde hayata geçirmek, siyasi karşılıklı güveni artırmak, çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek, ikili ilişkileri daha yüksek seviyeye çıkarmak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmeye katkıda bulunmak için değerlendireceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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