Tunus, İİT üyelerine krizlerde temel nedenlere odaklanma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Tunus, İİT üyelerine krizlerde temel nedenlere odaklanma çağrısı yaptı

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Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, New York'taki İİT toplantısında krizlerin temel nedenlerine odaklanma ve ortak çalışma çağrısı yaptı. Nefti, Filistin meselesinin Tunus dış politika öncelikleri arasında olduğunu ve Filistinlilere koşulsuz destek verildiğini söyledi.

Tunus, İslam dünyasını etkileyen krizler karşısında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki koordinasyon, dayanışma ve ortak çalışmanın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen İİT üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yıllık koordinasyon toplantısında konuştu.

Tunus Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Nefti, çok sayıda kriz, çatışma ve gerilimin yaşandığı bir dönemde İİT'nin krizlerin ele alınmasına daha etkin katkı sunabilmesi ve İslam ülkeleri ile halklarının çıkarlarını savunma kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.

Krizlerin yalnızca sonuçlarının yönetilmesi yerine temel nedenlerinin ele alınması gerektiğini vurgulayan Nefti, devletlerin egemenliğine ve bağımsız karar alma hakkına saygı gösterilmesi ile iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Nefti, Tunus'un gelecek dönemdi, İslam dünyasında ortak çalışmanın yeniden canlandırılması ve İİT'nin etkinliğinin artırılması açısından bir fırsat olarak gördüğünü belirterek, ekonomik, bilimsel, teknolojik ve kültürel alanlarda ortak çalışmaların geliştirilmesi çağrısında bulundu.

"Filistin dış politikamızın öncelikleri arasında"

Filistin meselesinin Tunus dış politikasının öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayan Nefti, ülkesinin Filistin halkına ve Filistinlilerin "kendi kaderini tayin etme" hakkına yönelik "sabit ve koşulsuz" desteğini yineledi.

Tunus'un Filistinlilerin, başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen devletlerini kurma hakkına bağlı olduğunu belirten Nefti, Filistinlilerin topraklarından zorla göç ettirilmesine veya yerlerinden edilmesine karşı olduklarını ifade etti.

İİT dışişleri bakanlarının yıllık koordinasyon toplantısı, BM Genel Kurulu çalışmaları kapsamında New York'ta düzenleniyor. Türkiye, Haziran 2025'te İstanbul'da düzenlenen 51. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda teşkilatın dönem başkanlığını üstlenmişti. Toplantıda Filistin'e ilişkin iki karar tasarısı kabul edilmiş ve "İstanbul Bildirisi" yayımlanmıştı.

Kaynak: AA
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