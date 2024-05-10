Tunus'ta 100 MW'lık Fotovoltaik Enerji Santrali İnşası Başladı - Son Dakika
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Tunus'ta 100 MW'lık Fotovoltaik Enerji Santrali İnşası Başladı

Tunus\'ta 100 MW\'lık Fotovoltaik Enerji Santrali İnşası Başladı

Tunus'un Kayrevan vilayetinde, Çinli bir şirketin ortak projesi olan 100 MW'lık fotovoltaik enerji santralinin inşasına başlandı. Tamamlandığında Tunus'un en büyük fotovoltaik enerji santrali olacak olan proje, enerji çeşitlendirme ve dönüşümünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

10.05.2024 17:38
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ÇEKİM TARİHİ: 8 Mayıs 2024

1. Konuşma yapan konukların çeşitli görüntüleri

2. Tunus'taki fotovoltaik enerji santralinin çeşitli görüntüleri

Tunus'un orta kesiminde yer alan Kayrevan vilayetinde Çarşamba günü 100 megavatlık bir fotovoltaik enerji santralinin inşasına başlandı. Santral tamamlandığında Tunus'taki en büyük fotovoltaik enerji santrali olacak.

Santral, Çin Enerji Mühendislik Grubu Tianjin Elektrik Enerjisi İnşaat Limited Şirketi (Energy China TEPC) ile Çin Elektrik Mühendisliği Danışmanlık Grubu'na bağlı Kuzeybatı Elektrik Enerjisi Tasarım Enstitüsü Limited Şirketi arasında ortak bir proje olma özelliğini taşıyor.

Proje inşaatının başlaması, Tunus'un enerji çeşitlendirme ve dönüşümünde ileriye dönük büyük bir adım. Proje, ulusal enerji güvenliğinin muhafaza edilmesi ve enerji ithalatının azaltılmasında önemli bir rol oynayacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tunus'tan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunus'ta 100 MW'lık Fotovoltaik Enerji Santrali İnşası Başladı - Son Dakika
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